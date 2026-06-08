Комплексный подход к высадке сеянцев гарантирует высокую приживаемость соснового леса в будущем.

Сотрудники охраняемой природной территории и волонтеры организации «Сохрани Лес» провели масштабную работу по высадке хвойных саженцев.Участники акции обновили лесные участки прошлых периодов, уделив особое внимание уходу за растениями и восполнению пустых мест. Подобная методика обеспечивает высокую выживаемость деревьев и стабильное восстановление массива в будущем.Данная инициатива полностью соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на защиту и возрождение природы.