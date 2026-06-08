Ветераны боевых действий успешно защитили аттестационные работы и завершили годовой курс обучения.

Образовательный цикл, включающий лекции и практику, подошел к концу: ветераны боевых действий из регионального кадрового резерва «Герои-33» представили свои итоговые работы.Эксперты высоко оценили подготовку студентов, отметив актуальность предложенных ими инициатив: от развития молодежной политики и внедрения цифровых систем мониторинга до организации помощи фронтовикам. За прошедший год каждый участник заметно повысил уровень профессиональных компетенций и навыков администрирования.Преподаватели из РАНХиГС и Высшей школы госуправления создали качественную годовую программу, а опытными наставниками для ребят выступили министры, заместители главы области и руководители крупных производств.