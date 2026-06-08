Строительство современного спорткомплекса стартует 15 июня.

Новость для приверженцев активного образа жизни: в ближайшее время на территории стадиона «Юность» стартует строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.Официальные работы в рамках контракта начнутся пятнадцатого июня. Подрядчику предстоит смонтировать модульную конструкцию площадью 600 квадратных метров, которую оснастят всем необходимым профессиональным инвентарем.Создание новой площадки стало возможным благодаря слаженному взаимодействию областного министерства спорта с городскими властями. Все расходы по строительству взял на себя бюджет региона.Планируется, что торжественная церемония открытия и первые тренировки в современном пространстве состоятся в декабре текущего года.