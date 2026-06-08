Энергетики приступили к замене изоляторов на 12 ключевых линиях электропередачи напряжением 220 и 500 кВ. Это позволит значительно повысить надёжность электроснабжения центральных,

Энергетики приступили к замене изоляторов на 12 ключевых линиях электропередачи напряжением 220 и 500 кВ. Это позволит значительно повысить надёжность электроснабжения центральных, северо-западных и южных районов региона. Об этом сообщили в облправительстве. Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра планируют установить 1,2 тысячи новых современных изоляторов. Обновление обеспечит более устойчивый транзит электроэнергии из Костромской и