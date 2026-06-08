Восемь муниципальных учреждений культуры во Владимирской области получат значительную финансовую поддержку из областного бюджета. Каждое из них удостоено гранта в размере 500 тысяч рублей

Восемь муниципальных учреждений культуры во Владимирской области получат значительную финансовую поддержку из областного бюджета. Каждое из них удостоено гранта в размере 500 тысяч рублей на развитие любительского творчества. Об этом сообщили в правительстве региона. Губернатор Александр Авдеев подписал постановление о распределении общей суммы в 4 миллиона рублей, выделенных в рамках государственной программы «Развитие культуры». Эти