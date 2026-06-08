Открылась регистрация участников Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». К ней могут подключиться школьники, студенты, семьи, представители бизнеса и некоммерческих

Открылась регистрация участников Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». К ней могут подключиться школьники, студенты, семьи, представители бизнеса и некоммерческих организаций. Для участия необходимо собрать макулатуру, сдать её в ближайший пункт приёма и загрузить подтверждающий акт на сайт бумбатл.рф. В зачёт принимаются акты о сдаче макулатуры на переработку, оформленные с 1 марта текущего года. Организаторами акции выступают