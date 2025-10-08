В самих Петушках губернатор оценил, как преображается центральная улица имени Маяковского.

Губернатор Александр Авдеев в минувшие выходные провел рабочую поездку по Петушинскому району, где проинспектировал ход строительства и благоустройства. Главным объектом внимания стал новый спортивный комплекс в Костерево, который местные жители ждали два десятилетия.Глава региона посетил площадку рядом со школой №2 в Костерево, где активно идёт строительство первого крытого спортивного центра в городе. Как Авдеев, у этой школы никогда не было собственного спортзала, поэтому появление современного комплекса крайне необходимо. Он подчеркнул, что это долгожданный объект для всего города, и поручил местным властям и подрядчикам строго следить за соблюдением сроков сдачи.В самих Петушках губернатор оценил, как преображается центральная улица имени Маяковского. Здесь на средства областного гранта по развитию туризма создают необычную арт-тропу с креативными объектами. Авдеев отметил, что проект выглядит интересно, хотя работы ещё не завершены.Кроме того, глава региона осмотрел и жилые кварталы. Во дворах появился новый асфальт, тротуары, современные скамейки и парковочные места — это результат действия областной программы «Благодвор». Губернатор пообщался с жителями, которые позитивно оценили изменения, но попросили не забывать о создании спортивных площадок для детей.Александр Авдеев пообещал, что в следующем году по программе благоустройства в работу возьмут не менее трёх дворов в каждом муниципалитете.