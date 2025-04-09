Площадь Ленина в Камешково ждет преображение. Речь о территории перед районным ДК «13 Октябрь» возле Свято-Вознесенского храма и историко-краеведческого музея. Как рассказал губернатор

Площадь Ленина в Камешково ждет преображение. Речь о территории перед районным ДК «13 Октябрь» возле Свято-Вознесенского храма и историко-краеведческого музея. Как рассказал губернатор Александр Авдеев в соцсетях, работы пройдут в два этапа – в 2025 и 2026 годах. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Концепция музейного парка выстроена с учётом предложений жителей. Она основана на образе