9 июня он официально вступил в должность.

9 июня 2025 года Владимир Перцев официально вступил в должность министра транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Нового министра представили коллегам на заседании областного правительства. Об этом рассказал губернатор Авдеевч.Отмечен его богатый опыт муниципальной и государственной службы, а также позитивные отзывы о его работе. Руководство региона выразило уверенность в успешной работе Владимира Перцева на новом посту.Напомним, ранее мы писали, что