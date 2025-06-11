Оформление ДТП по европротоколу позволяет экономить время и избегать заторов на дорогах.

Депутаты Государственной Думы приняли поправки в закон об ОСАГО, увеличивающие размер страхового возмещения при оформлении ДТП по европротоколу до 200 тысяч рублей. Как отметил депутат Игорь Игошин, это связано с удорожанием запчастей и ремонта автомобилей.Оформление ДТП по европротоколу позволяет экономить время и избегать заторов на дорогах. Популярность европротокола растет: в прошлом году с его помощью было оформлено более 40% всех страховых случаев по ОСАГО.«Считаю эта мера будет полезна для жителей Владимирской области», — отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.