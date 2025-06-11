Главу администрации поселка Балакирево Александровского района Валерия Барскова признали виновным в превышении должностных полномочий. Он заплатит штраф в 50 000 рублей и возместит ущерб,

Главу администрации поселка Балакирево Александровского района Валерия Барскова признали виновным в превышении должностных полномочий. Он заплатит штраф в 50 000 рублей и возместит ущерб, рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. В 2020 году в рамках муниципального контракта фирма ООО «РусСпортСтрой» возводила физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Балакирево. Работы стоили более 95 миллионов рублей. В конце