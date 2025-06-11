Спасатели потренировались на «Александровской слободе» тушить пожары в объектах культурного наследия. Сложность в том, что важно спасти не только людей, но музейные экспонаты, рассказали в

Спасатели потренировались на «Александровской слободе» тушить пожары в объектах культурного наследия. Сложность в том, что важно спасти не только людей, но музейные экспонаты, рассказали в пресс-службе МЧС области. По задумке учений, пламя охватило деревянную келью, где находится выставка под названием «На печатном дворе». 28 спасателей успешно справились с тренировкой. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: