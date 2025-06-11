50-летняя жительница поселка Анопино Гусь-Хрустального района использовала 12-летнюю дочь как соучастницу преступления. Мать года, зная, что ребенка к ответственности не привлекут, отправила

50-летняя жительница поселка Анопино Гусь-Хрустального района использовала 12-летнюю дочь как соучастницу преступления. Мать года, зная, что ребенка к ответственности не привлекут, отправила дочку расплатиться за покупки чужой банковской картой. Об этом рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. Все произошло 12 февраля, когда женщина нашла в продуктовом магазине кем-то потерянную карту. Вместе с гусевчанкой в