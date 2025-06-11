Вручили награды и паспорта. В преддверии Дня России в Доме Дружбы на Соборной площади Владимира состоялась торжественная церемония. В ней принял участие губернатор Александр Авдеев. В канун

Вручили награды и паспорта. В преддверии Дня России в Доме Дружбы на Соборной площади Владимира состоялась торжественная церемония. В ней принял участие губернатор Александр Авдеев. В канун предстоящего праздника владимирским школьникам вручили паспорта, а отличившимся гражданам —государственные награды. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Беречь Родину, защищать страну, заботиться о ней — это самое естественное, что