Пенсионеры, которые получают пенсию с помощью почтальонов, получат свои выплаты 10 и 11 июня. Причем пенсия будет выплачена в том числе и за 12 июня. Об изменениях в графике выплат пенсий

Пенсионеры, которые получают пенсию с помощью почтальонов, получат свои выплаты 10 и 11 июня. Причем пенсия будет выплачена в том числе и за 12 июня. Об изменениях в графике выплат пенсий рассказал депутат Алексей Говырин в своих соцсетях. Те пенсионеры, которые получают пенсию 13 и 14 июня, смогут получить ее день в день – почта