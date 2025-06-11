Ограничения коснутся производства детского питания и диетических продуктов, а также коммерческих перевозок опасных грузов.

С 2025 года во Владимирской области вступит в силу запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, к некоторым видам экономической деятельности. Согласно указу губернатора от 10 июня, ограничения коснутся производства детского питания и диетических продуктов, а также коммерческих перевозок опасных грузов.Данная мера, вступающая в силу через 10 дней после публикации указа, соответствует общероссийской тенденции. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде регионов, включая Магаданскую, Челябинскую, Калужскую, Тюменскую, Тульскую, Курганскую и Калининградскую области, где перечень запрещенных для мигрантов профессий варьируется от водителей транспорта до работников общепита и сферы IT.