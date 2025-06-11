В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли масштабные тренировочные пожарно-технические учения.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» прошли масштабные тренировочные пожарно-технические учения. По легенде в отдельно стоящем здании, которое значится как «Деревянная келья» (экспозиция «На Печатном дворе») произошло короткое замыкание, вследствие чего под крышей возник пожар. Смотритель вызвал по телефону отряд и нажал тревожную кнопку. С этого момента пошел отсчет времени прибытия четырех пожарных машин и скорости их реагирования на очаг. По «сценарию» пришлось не только тушить, но и спасать смотрителя, который якобы потерял сознание в темном задымленном помещении и получил ожог. В то же самое время сотрудники административного корпуса по тревоге эвакуировались со своих рабочих мест и покинули здание. Оценку происходящему дал капитан внутренней службы Константин Лебедев, начальник пожарно-спасательной части г.Александрова: «Сегодня в рамках боевой подготовки проведены пожарно-тактические учения. Сотрудники музея и личный состав 2-го пожарно-спасательного отряда отработали свои действия по ликвидации пожаров на объектах культурного наследия. Обе стороны показали осведомленность и знание своих функций при ликвидации ЧС».Свои комментарии также дала инженер по безопасности музея-заповедника Валентина Шитова: «Поскольку наша организация, как было сказано, является объектом культурного наследия и объектом с массовым пребыванием людей, такие тренировки мы должны проводить дважды в год. В них принимают участие личный состав внештатных формирований гражданской обороны сотрудники пожарно-спасательной части №17 и Росгвардия, которая круглосуточно дежурит на территории музея. В этот раз целью учений стала отработка слаженных действий при возгорании, а также по эвакуации посетителей, если таковые будут, и спасению ценностей. Нам было важно посмотреть, насколько музейщики готовы к подобной внештатной ситуации, как они будут реагировать. В музейном «чрезвычайном» штабе числится 15 человек. Это сотрудники фондов, бухгалтерии, администраторы (разводят экскурсионные потоки), рабочие. Все они делятся на звенья по укрытию материально-культурных ценностей, связи и санитарный пост. Можно сказать, что все участники пожарных учений справились на отлично!».