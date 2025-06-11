Тысячелетний Суздаль не покидает топы самых дорогих направлений для отдыха в России. Сейчас город находится аж на втором месте в рейтинге от сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Тысячелетний Суздаль не покидает топы самых дорогих направлений для отдыха в России. Сейчас город находится аж на втором месте в рейтинге от сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. Две ночи в Суздале обойдутся туристу в среднем в 8 093 рублей. Первое место уже долгое время занимает город Осташков Тверской области. Замыкает тройку самых дорогих городов