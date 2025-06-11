Дрон, который дорожники использовали для обследования проезжей части с воздуха, упал в центре Владимира. Об этом сообщили в пресс-службах мэрии города и правительства области. Падение

Дрон, который дорожники использовали для обследования проезжей части с воздуха, упал в центре Владимира. Об этом сообщили в пресс-службах мэрии города и правительства области. Падение произошло из-за перебоев сигнала. Необходимые разрешения на запуск БПЛА у дорожников есть. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на место выехали полицейские и Дмитрий Наумов. Власти просят владимирцев не поддаваться