«Ростелеком» совместно с управлением по образованию и молодежной политике администрации Владимира запустил 13-й сезон кинопоказов под открытым небом.

«Ростелеком» совместно с управлением по образованию и молодежной политике администрации Владимира запустил 13-й сезон кинопоказов под открытым небом. Киносеансы традиционно предваряются проектом «СОК»: по пятницам у памятника «Владимирская вишня» с 19:00 всех желающих ждут творческие мастер-классы, настольные игры, школа брей-данса и «Не школа барабанов».Старт сезона приурочен к открытию международного фестиваля «Владимир — белокаменная столица». На этом уникальном мероприятии посетители понаблюдают за работой скульпторов со всей России и стран ближнего зарубежья. На виду у владимирцев и гостей города мастера создадут свои шедевры из белого камня. К магии творчества можно прикоснуться в Центральном парке. После фестиваля скульптурные композиции станут новыми достопримечательностями в общественных пространствах Владимира.Елена Корнева, заместитель начальника управления образования и молодежной политики Владимира:«Снова лето, солнце, красивые закаты на Спасском холме... А мы совместно с "Ростелекомом”, по традиции, запускаем кинотеатр под открытым небом! Формат остается прежним: зрители собираются перед большим экраном на пуфах и подушках. Приглашаем горожан и туристов насладиться отличными фильмами в душевной атмосфере. И, конечно, надеемся на ясную и безветренную погоду».Первый сеанс состоялся 6 июня. Зрителям был представлен легендарный фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» — знаковая для российской и мировой культуры картина о жизни и творчестве русского иконописца XV века.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Особенность нашего, владимирского, открытого кинотеатра в том, что зрители могут сами выбирать, какие фильмы смотреть на большом экране. Каждую неделю проводим голосование в соцсетях, читаем все комментарии, чтобы выбрать киноленту, которая затронет как можно больше сердец. Для старта сезона неслучайно выбрали фильм "Андрей Рублев”. История его создания связана с Владимирской землей — именно здесь проходили съемки картины. К нам приезжают миллионы туристов, чтобы увидеть фрески выдающегося иконописца в Успенском соборе. Тем же, кто не смог посетить наш кинопоказ или хочет глубже погрузиться в историю, могу посоветовать наш видеосервис Wink: там собран лучший видеоконтент, включая саму легендарную картину Тарковского и документалистику о съемках "Андрея Рублева”».Wink — это мультимедийная платформа с доступом к более чем 80 000 фильмов и сериалов в Full HD. На ней легко найти то, что нужно, ведь фильмотека регулярно обновляется отечественными и зарубежными новинками. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств: Smart TV или телевизор с приставкой, домашний компьютер или ноутбук, планшет или смартфон. Кино можно загрузить на мобильные устройства и смотреть без интернета в любом удобном месте, что особенно актуально для летнего времени.Чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти регистрацию на сайте сервиса. Более подробно о видеосервисе можно узнать на компании или по единому бесплатному номеру 8 800 301 38 20.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.