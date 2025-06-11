Из-за своей пугливости гагары наблюдаются издалека.

Во Владимирской области инспекторы ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» поделились фотографиями редких краснокнижных гагар, обитающих на озерах Клязьминско-Лухского заказника. Специалисты отмечают, что эти птицы – близкие родственники пингвинов и большую часть жизни проводят в воде, прекрасно ныряя на глубину до 60 метров.Из-за своей пугливости гагары наблюдаются издалека, чтобы не потревожить их покой в подходящих для обитания акваториях заказника.Напомним, ранее мы писали, что