Чернозобых гагар заметили в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района. Это исчезающий вид птиц, находящийся в Красной книге России, рассказали в Дирекции ООПТ. Большую часть жизни

Чернозобых гагар заметили в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района. Это исчезающий вид птиц, находящийся в Красной книге России, рассказали в Дирекции ООПТ. Большую часть жизни гагары проводят в воде. У них крупные перепончатые лапы, которые отлично приспособлены для плавания. Взлететь эти птицы могут только с поверхности воды, при этом им нужно 30-50 метров открытого пространства для