На юбилейной Всероссийской конференции по страхованию эксперты обсудили вопросы оптимизации ОСАГО и обозначили актуальные вызовы для страхового сегмента.

В Москве завершилась юбилейная ХХ Всероссийская конференция по страхованию, в рамках которой был организован круглый стол «Моторное страхование: перезагрузка стандартов и борьба с мошенничеством». На мероприятии эксперты обсудили вопросы, связанные с оптимизацией урегулирования убытков, усилением работы по противодействию мошенникам и необходимостью повышения взаимодействия между участниками страхового рынка.В своей вступительной речи директор по защите активов Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов подчеркнул актуальность вопросов, связанных с ремонтом по ОСАГО, а также наличие недобросовестных практик и мошенничества, с которым сталкиваются страховые компании, финансовый уполномоченный и суды и предложил участникам дискуссии обозначить основные возможности решения назревших проблем.Выполнять ремонт автомобиля в существующих реалиях дефицита или полного отсутствия автозапчастей в соответствии с законом об ОСАГО становится все сложнее. Эксперты сходятся во мнении, что законодательные изменения в части натурального возмещения при страховом убытке могут в значительной степени упростить жизнь автовладельцев и страховых компаний.Директор по розничному страхованию АО «АльфаСтрахование» Александр Горин сообщил, что в последние три года отремонтировать автомобиль по ОСАГО в установленный законом срок – 30 дней – практически невозможно. «Многие автопроизводители покинули российский рынок, что привело к дефициту запчастей на их автомобили. Сегодня большая часть запчастей поставляется под заказ. Это всегда очень долго и сложно. Иногда получается, что приезжают и вовсе не те запчасти. На праворульные машины официальных запчастей в стране вообще нет. Поэтому организовать ремонт при страховом случае становится всё проблематичнее», – объяснил Горин.Более того, количество станций технического обслуживания, с которыми страховщикам удается работать, продолжает снижаться. Чтобы оказать автовладельцам качественную услугу, страховщики предлагают внести поправки в Закон об ОСАГО.«Если человеку не хватает на ремонт выплаченной компенсации из-за вычета износа, то он может вернуться в страховую компанию предоставив документы на отремонтированное ТС на выбранной им СТО в течение 9 месяцев и получить разницу по износу. Если нам удастся законодательно закрепить эту новеллу в рамках федерального закона №40-ФЗ, то компании станут охотнее ремонтировать автомобили, не опасаясь выйти за рамки закона, а сами страхователи смогут выбирать автосервис по собственному усмотрению и по итогам ремонта показывать страховой компании только чек и отремонтированный автомобиль», – рассуждает эксперт.Мошенничество продолжает оставаться одним из наиболее острых вопросов в сфере автострахования. Среди распространенных схем мошенничества – умышленное ДТП, фальсификация события, страхование битых автомобилей, полная инсценировка ДТП, фальсификация обстоятельств ДТП.«Сегодня у нас даже есть примеры, когда через портал «Госулуги» нам направляют заявление, к которому прикладывают кейс, сфабрикованный чуть ли не искусственным интеллектом. К счастью, в решении подобных проблем оперативно подключаются региональные рабочие группы страховщиков по противодействию, а также МВД, Прокуратура и ЦБ РФ», – поделился генеральный директор ГК «Зетта Страхование» Игорь Фатьянов.Эксперты уверены, что эту проблему можно решить на законодательном уровне. В настоящее время в Госдуме проходят рассмотрение законопроекты, на которые страховщики возлагают большие надежды в части натурального возмещения и в части возможности для страховых компаний эффективно противодействовать мошенникам.«Предложенные изменения позволят расширить полномочия специалистов по противодействию страховому мошенничеству, и мы сможем получить хотя бы минимальные требования о необходимости такой службы для каждой страховой компании», – подытожил Фатьянов.Участники круглого стола сошлись во мнении о том, что внесение поправок в закон об ОСАГО сделает этот сегмент страхования более выгодным и справедливым как для потребителей, так и для страховых компаний.