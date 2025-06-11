С 21:00 11 июня до 24:00 13 июня во Владимире будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Электрозаводской. Речь идет об участке от улицы Юрьевской до поворота на конечную остановку

С 21:00 11 июня до 24:00 13 июня во Владимире будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Электрозаводской. Речь идет об участке от улицы Юрьевской до поворота на конечную остановку троллейбусов «ВЭМЗ». Причина — проведение земляных работ, сообщает пресс-служба мэрии. На время ограничения автотранспорт направят в объезд по улицам Почаевской и 16 лет Октября.