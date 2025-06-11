ВТБ поддержал прием платежей через Систему быстрых платежей при помощи нового платежного инструмента «Волна».

ВТБ поддержал прием платежей через Систему быстрых платежей при помощи нового платежного инструмента «Волна». Сейчас активно идет пилотный проект в Москве, Московской области и Казани. В рамках проекта в эквайринговой сети ВТБ используются новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth. Решение «Волна» разработано Национальной системой платежных карт (НСПК), оно позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS.«ВТБ активно участвует в апробации и внедрении новых технологических решений, направленных на развитие бесконтактных способов оплаты. После завершения пилота, платежный инструмент «Волна» дополнит существующую в банке линейку продуктов для приема платежей. Клиенты из сфер торговли и услуг смогут предложить покупателям удобный сервис бесконтактной оплаты и повысить скорость проведения операций. В пилоте только в этом году примут участие около 100 торговых точек в Москве, Московской области и Казани, что позволит нам качественно протестировать новое решение и перейти к его масштабированию», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.Терминалы с поддержкой нового решения уже установлены в пилотном режиме на нескольких АЗС сети IRBIS в Казани и Подмосковье.«Установка терминалов с поддержкой платежного инструмента «Волна» сделает оплату товаров и услуг еще быстрее и удобнее для клиентов. Это не только повысит уровень сервиса, но и будет способствовать росту продаж», – говорит генеральный директор ГК IRBIS Ирек Валиев.НСПК продемонстрировала прототип технологичного решения «Волна» в октябре 2024 года. Среди преимуществ технологии на базе Bluetooth – возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000