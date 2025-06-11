Смертельное ДТП произошло вечером 10 июня на 97-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области. Подробности рассказали в региональной

Смертельное ДТП произошло вечером 10 июня на 97-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции. По предварительным данным, около 20:25 63-летний водитель автомобиля Lada Largos попытался совершить обгон, но не справился с управлением. Во время маневра отечественная легковушка задела попутный Renault Sandero, за рулем которого находился 71-летний