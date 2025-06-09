Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Гусь-Хрустальном по требованию надзорного ведомства, поддержанному судом, снесены аварийные дома.Проверка установила, что 6 домов на улицах Волгоградская, Набережная и Урожайная признаны аварийными, и жители из них выселены.Однако доступ в эти здания не был ограничен, что создавало угрозу для жизни и здоровья, особенно для детей и подростков. Заброшенные строения также стали местом сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни.Прокурор обратился в суд с иском, требуя от городской администрации организовать снос аварийных домов.Решением суда требования прокурора были удовлетворены, и в настоящее время аварийные дома демонтированы.