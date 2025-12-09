В столичных МФЦ и на сайте Главархива можно увидеть выставку Искусство во славу Победы.

Центры госуслуг Мои документы и Главархив Москвы подготовили выставку, посвященную литературе, музыке и кино в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция получила название Искусство во славу Победы.Посетители смогут узнать, какой документальный фильм получил премию Оскар в 1943 году, что такое книжный голод, откуда он возник и как был побежден. Кроме того, выставка расскажет, кто написал знаменитую песню Священная война и какой ансамбль исполнял ее на Белорусском вокзале, провожая бойцов на фронт. Также гостям раскроют историю фильма День войны и поведают о подвиге книгонош — бойцов культурного фронта.Помимо этого, организаторы подготовили инфографику с интересными фактами о фильмах времен войны, видеоролик о работе поэтов и писателей, подвигах кинооператоров. А в архивной аудиозаписи поэт Евгений Долматовский делится воспоминаниями о стихотворениях, рожденных в огне сражений.Выставка работает в 30 МФЦ и онлайн на сайте столичного Главархива. В районных центрах госуслуг доступ к экспозиции открыт ежедневно с 08:00 до 20:00, во флагманских — с 10:00 до 22:00.