В Новокузнецке состоится выставка АгроКузбасс.

С 21 по 23 октября на площадке выставочного комплекса Кузбасская ярмарка в Новокузнецке пройдет выставка АгроКузбасс. Об этом сообщил глава города Денис Ильин.В мероприятии примут участие 80 компаний из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, а также Республики Алтай. Они представят новейшие разработки в сельском хозяйстве, включая технику.Деловая программа выставки обещает быть насыщенной. Сельхозпроизводители встретятся с представителями ресторанного бизнеса. Также пройдет IV Региональный конгресс ветеринаров.Губернатор Кузбасса Илья Середюк отмечает, что в современных условиях регион должен развивать неугольные отрасли экономики, стремясь к диверсификации. Аграрные выставки играют ключевую роль в этом процессе. Они помогают внедрять инновации, расширять рынки сбыта для местных производителей и укреплять продовольственную безопасность Кузбасса. Проведение АгроКузбасса дает возможность привлечь инвестиции и продемонстрировать потенциал региона.