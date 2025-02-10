В Крыму открылась выставка "Большая тройка 2.0" к 80-летию Ялтинской конференции.

В Ялте открыли выставку "Большая тройка 2.0", на которой представили видение новой большой тройки ведущих политических лидеров мира, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко."В Ялте открылась выставка "Большая тройка 2.0", приуроченная к 80-летию Ялтинской конференции. Это — целая смысловая композиция, состоящая из нескольких этажей с разными изображениями, которые объединены одним сюжетом", - сказала Прядко.По ее словам, в центре композиции — встреча новой большой тройки политических лидеров мира, которая представлена президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.Прядко подчеркнула, что авторы выставки-галереи во главе с Андреем Крупиным также предложили свой взгляд на процесс перезагрузки мира, ось которой проходит через Крым, при этом лидеры европейских государств - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, показаны в образе людей, застрявших в лифте.Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней были представлены руководители трех государств антигитлеровской коалиции: Иосиф Сталин (СССР), президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.