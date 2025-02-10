Вместо сельскохозяйственного производства – коттеджи на продажу. Прокуратура возбудила административное дело на собственника, который использовал земли не по назначению. Как сообщили в

Вместо сельскохозяйственного производства – коттеджи на продажу. Прокуратура возбудила административное дело на собственника, который использовал земли не по назначению. Как сообщили в надзорном ведомстве, речь о трех участках возле села Богослово. Эти земли – сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного производства. Как показала проверка, вместо прямого использования, собственник участков построил там коттеджи для