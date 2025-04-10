Выставка посвящена Героям России – участникам специальной военной операции.

В Симферополе открылась выставка Герои и подвиги в честь 81-й годовщины начала Крымской наступательной операции. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Выставка посвящена Героям России – участникам специальной военной операции.Её смысл – в проведении параллелей между Защитниками Родины в годы Великой Отечественной войны и в период спецоперации, – сообщил спикер крымского парламента.На выставке представлена информация о подвигах, совершенных, в том числе крымскими Героями.Ранее в центре крымской столицы подготовили фотовыставку Живая память: строки о героях, в которой представлены 32 истории крымчан – участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и других военных конфликтов. Особенностью выставки стали цитаты из творческих работ и сочинений крымских школьников, посвященные подвигам их земляков.В преддверии годовщины освобождения Ялты и Дня Победы в городе проходит масштабная работа по благоустройству воинских захоронений и мемориалов. В уборке принимают участие коммунальные службы, школьники, студенты, общественные организации, депутаты и волонтеры.