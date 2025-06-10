В Думе начали обсуждать законопроект, дающий возможность использовать материнский капитал для инвестиций. Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 3000 российских женщин, чтобы выяснить, как они относятся к инициативе и какой формат использования материнского капитала предпочли бы сами.

По итогам опроса выяснилось, что идею инвестировать средства через накопительные инструменты и индивидуальные счета поддерживают 29% участниц исследования. Для них важно обеспечить ребенку стартовый капитал во взрослой жизни. В основном такой ответ давали женщины старше 35 лет из крупных городов Центральной России и Урала. Они имеют двух или более детей и уже имеют опыт планирования будущего детей на долгосрочную перспективу.В то же время, большинство женщин (27%) заявили, что для них неактуальны варианты использования маткапитала в далекой перспективе и им важнее было бы иметь возможность тратить полученные средства сразу на повседневные нужды ребенка, такие как подгузники, питание и одежда. Особенно активно эту позицию поддерживают матери из Краснодарского края, Самарской области и Удмуртии в возрасте от 25 до 34 лет, которые родили первого ребенка и находятся в декретном отпуске.Неожиданной тенденцией стало то, что 9% женщин — особенно жительницы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани — заявили, что предпочли бы направить средства маткапитала на платные роды, если бы такая опция существовала. Учитывая растущие расценки на такие услуги, это выглядит вполне логично.16% опрошенных респонденток высказались за возможность потратить материнский капитал на покупку автомобиля — это особенно популярный ответ среди жительниц удалённых районов Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, где без машины сложно обеспечить мобильность семьи. Интерес к приобретению автомобиля в равной степени проявляли как молодые мамы, ухаживающие за своим первым ребенком, так и те женщины, которые уже имеют двое детей.При этом 19% женщин считают, что в текущем законодательстве и так всё устроено разумно и справедливо и дополнительных возможностей не требуется. Большинство женщин из данной категории отметили, что успешно использовали материнский капитал для улучшения жилищных условий: потратили на первоначальный взнос либо строительство частного дома.