С марта по май почти 700 жителей Владимирской и Ивановской областей подключили пакетные тарифы «Ростелекома».

С марта по май почти 700 жителей Владимирской и Ивановской областей подключили пакетные тарифы «Ростелекома». Для сравнения: за три зимних месяца было примерно на 50 новых клиентов меньше. Аналитики провайдера связывают рост абонентской базы с акцией «Тест-драйв». Специальное предложение, появившееся в конце февраля, предоставило новичкам возможность в течение 30 дней бесплатно пользоваться домашним интернетом, мобильной связью, облачным видеонаблюдением и онлайн-кинотеатром Wink. По итогам пробного периода более 95 % «испытателей» остались клиентами компании.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Принцип "оптом дешевле” действует и в телекоме. Как показывает практика, пакетные предложения позволяют снизить общую сумму затрат на 10—25 % по сравнению с покупкой цифровых услуг по отдельности. Важно, что качество предоставляемого сервиса при этом никак не страдает. Сомневаетесь? Подключите бесплатный пробный тариф. Акция "Тест-драйв” продлится до конца июня».Алексей Смирный, абонент «Ростелекома» из микрорайона Коммунар (Владимир):«В Коммунаре представлено несколько цифровых компаний, но только "Ростелеком” предложил моей семье бесплатно протестировать его услуги. Решили попробовать. Качество мобильной связи, скорость интернета, фильмотека Wink полностью устроили. Продолжим пользоваться на платной основе. Тем более, что у нас уже появилась новая традиция: по субботам смотрим кино вместе с детьми, а потом обсуждаем увиденное. Это не только расширяет их кругозор, но и еще крепче объединяет нас».Подробности об акции «Тест-драйв» и комбинированных тарифах провайдера можно узнать на официальном сайте компании или по телефону 8 800 301 38 10. Помимо «Тест-драйва», пользователи могут бесплатно попробовать тариф — безлимитный интернет скоростью 890 Мбит/с и бонусы от «Леста Игры», VK Play, «Фогейм».Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.