Погибла из-за поджога? В Муроме на улице Пролетарской произошел пожар, унесший жизнь женщины. Пожарных к дому №65 вызывали два раза. Сначала в половине девятого утра, затем около десяти

Погибла из-за поджога? В Муроме на улице Пролетарской произошел пожар, унесший жизнь женщины. Пожарных к дому №65 вызывали два раза. Сначала в половине девятого утра, затем около десяти часов. По предварительным данным МЧС, огонь охватил входные двери двух квартир. В результате оперативных действий эвакуировали шесть человек. На место происшествия были направлены два пожарных расчета и