Скончалась женщина.

8 июня около 23:00 на 153-м километре трассы М-7 в районе Лакинска произошло ДТП с трагическими последствиями. По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Kia Spectra.В результате аварии водитель и пассажир легковушки госпитализированы, а пассажирка скончалась на месте. Авария произошла в условиях сильной грозы и ливня, бушевавших в регионе.Это ДТП стало частью печальной статистики: за прошедшую неделю во Владимирской области в 37 авариях погибли 3 человека, 45 получили ранения, среди которых 10 детей.