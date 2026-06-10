Сообщение о возгорании бензовоза на федеральной трассе в черте областного центра поступило сотрудникам МЧС сегодня, в 11.00. Грузовик двигался в сторону Москвы. Судя по видео, которое

Сообщение о возгорании бензовоза на федеральной трассе в черте областного центра поступило сотрудникам МЧС сегодня, в 11.00. Грузовик двигался в сторону Москвы. Судя по видео, которое размещено в соцсетях, пожар начался в кабине водителя. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. На место выехали спасатели. На время тушения пожара им пришлось перекрыть участок дороги. К