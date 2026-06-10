Новое музейное пространство под названием «Доступный музей. Культналичник» открыли 9 июня, в Лакинске. Под открытым небом собрана уникальная коллекция наличников со всех районов

Новое музейное пространство под названием «Доступный музей. Культналичник» открыли 9 июня, в Лакинске. Под открытым небом собрана уникальная коллекция наличников со всех районов Владимирской области. Часть резных артефактов восстановили по старинным образцам, часть – музею передали жители региона. Абсолютно все экспонаты выполнены вручную. На домах в наших деревнях мы часто наблюдаем руинированные или бесхозные наличники.