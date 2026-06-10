Возгорание автобуса произошло 10 июня, возле дома №171Б по улице Добросельской. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 13-22. Пламя распространилось на площади 16 квадратных метров. В

Возгорание автобуса произошло 10 июня, возле дома №171Б по улице Добросельской. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 13-22. Пламя распространилось на площади 16 квадратных метров. В пресс-службе ведомства сообщили, что автобус был пустой. Информация о пострадавших не поступала. Огонь тушили 3 человека личного состава и 2 единицы техники. Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС России.