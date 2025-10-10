Прокуратура провела проверку после обращения в надзорное ведомство жителя Республики Карелия. Выяснилось, что в службе судебных приставов Владимирской области находилось исполнительное

Прокуратура провела проверку после обращения в надзорное ведомство жителя Республики Карелия. Выяснилось, что в службе судебных приставов Владимирской области находилось исполнительное производство в отношении жителя города Владимира. Судебный пристав не установил место регистрации должника и ошибочно вынес постановление о наложении ареста на банковские счета жителя Карелии. У должника из областного центра и жителя другого региона