В Вязниках Владимирской области женщина подбила подростка на серьезную кражу.

Случай предательства и дерзкого хищения, произошедший на одном из городских пляжей Вязников во Владимирской области, наконец получил свое судебное развитие. Заместитель Вязниковского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали 43-летняя местная жительница и ее 15-летний знакомый. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Отдых на пляжеСуд рассмотрит обвинения по нескольким эпизодам краж, включая хищение более 300 тысяч рублей с банковского счета мужчины, совершенное при участии несовершеннолетнего. Как региональное управление Следственного комитета, фигуранты проживают в поселке Степанцево Вязниковского района.События, развернувшиеся вокруг крупного хищения, начались около 9 утра 25 мая текущего года. Обвиняемая проводила время на городском пляже Вязников в компании друзей. Как прокуратура, вся компания «распивала спиртные напитки».Когда алкоголь закончился, один из отдыхающих, который позже стал потерпевшим, попросил обвиняемую составить ему компанию для похода в ближайший магазин. На кассе мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, «не смог расплатиться» самостоятельно. В этот момент, он совершил роковую ошибку: попросил свою приятельницу помочь с оплатой через мобильное приложение банка и «сообщил ей необходимые пароли».Вернувшись на пляж, компания продолжила застолье.Циничный план: 100 тысяч и «наводка» на телефонЧерез пару часов, пока потерпевший отвлекся и «пошел купаться, а свой телефон оставил на берегу», женщине позвонил сын ее подруги. Подросток, которому на тот момент было 14 лет, попросил перевести денег на сладости и развлечения.Тут же, «злоумышленница, зная пароли от сотового телефона и приложения мобильного банка», воплотила свой циничный план в действие. С карты мужчины она «перевела на счет звонившего ей несовершеннолетнего 100 тысяч рублей». А чтобы потерпевший не сразу обнаружил пропажу, обвиняемая «спрятала его сотовый телефон недалеко от места, где они отдыхали».«Контрольный выстрел» на 200 тысячНа этом преступный сговор не закончился. На следующий день женщина встретилась с сыном своей подруги. Вместо того чтобы признаться в краже и прекратить преступные действия, она «рассказала ему, где спрятала сотовый телефон и предложила его найти и вновь совершить хищение денежных средств».Подросток, действуя по инструкции, отправился на пляж. Используя видеосвязь, он нашел спрятанный телефон и, получив доступ к приложению, перевел на свой счет еще около 200 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма хищения составила более 300 тысяч рублей.По данным СК, «похищенные денежные средства фигуранты распределили между собой и потратили в различных магазинах и маркетплейсах», а также на отдых в местных кафе, покупая, в том числе, дорогую косметику.Теперь обвиняемой жительнице Вязниковского района грозит наказание сразу по трем эпизодам краж, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .