Жители Владимирской области обеспокоены судьбой русской выхухоли, численность которой в заказнике «Клязьминский» сократилась в 76 раз с 1999 года. Местные жители из деревни Панюкино бьют тревогу: в 2025 году они не встретили ни одной особи, полагая, что животные ушли из-за наплыва отдыхающих на Клязьме. Об этом сообщает «Народный фронт».Организауия подчеркивает, что это редкий для них случай заниматься спасением животных, обычно они решают коммунальные и дорожные вопросы. Однако катастрофическое сокращение популяции выхухоли, которая считается ровесником динозавров, побудило действовать.Эксперты связывают исчезновение выхухоли с систематическим нарушением режима особо охраняемой территории: кострища, мусор и автомобильные следы на берегах Клязьмы стали нормой. Организация хочет добиться закрытия проезда на территорию заказника, чтобы спасти уникальное животное.