Этой льготой могут воспользоваться семьи, воспитывающие троих и более детей.

В регионе активно работает новая мера социальной поддержки, введенная в рамках национального проекта «Семья». Многодетные родители теперь могут компенсировать половину расходов на платное обучение одного из своих детей в высшем или среднем специальном учебном заведении.Министерство социальной защиты населения Владимирской области , что этой льготой могут воспользоваться семьи, воспитывающие троих и более детей.Семья Челышевых из Камешковского района уже ощутила на себе пользу новой программы. Супруги воспитывают трех дочерей: младшей — 4 года, средней — 10 лет, а старшей, Веронике, — 18.Вероника сейчас учится на втором курсе Ковровского транспортного колледжа по специальности «Правоохранительная деятельность». Ее мама, Анастасия Челышева, поделилась радостью от полученной компенсации.«Оплата за ее обучение – это, конечно, нагрузка на наш семейный бюджет. Мы очень рады, что получили половину суммы, которую потратили на платное обучение. Это очень существенная помощь от государства», — рассказала Анастасия.Благодаря этой компенсации многодетные семьи могут значительно снизить финансовое бремя, связанное с получением образования, и дать ребенку возможность получить желаемую профессию.Чтобы оформить 50-процентную компенсацию, многодетным родителям необходимо подать заявление одним из двух способов:В любом удобном Многофункциональном центре (МФЦ).Через портал Госуслуги.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .