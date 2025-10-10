Средства предназначались для покупки бытовой техники и мебели, однако девушка потратила их на личные нужды.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области 22-летняя девушка подозревается в мошенничестве при получении социальной выплаты. Как , безработная жительница получила более 98 тысяч рублей в качестве помощи малоимущим.Эти средства предназначались для покупки бытовой техники и мебели, однако девушка потратила их на личные нужды, не предоставив подтверждающих документов.Теперь ей грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, а также, скорее всего, придется вернуть всю сумму в бюджет.