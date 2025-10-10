Правообладателю причинён ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

В Муроме Владимирской области завершено расследование уголовного дела о незаконном использовании товарного знака. Об этом рассказалиОбвинение предъявлено жительнице Вязников, которая, как установлено прокурорской проверкой, с марта по май 2025 года продавала в одном из торговых помещений Мурома контрафактную одежду и обувь под маркой «Адидас».В результате ее деятельности правообладателю причинён ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Женщина полностью признала свою вину. В ходе расследования изъято более 500 единиц контрафактной продукции. Дело передано в Муромский городской суд, обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.