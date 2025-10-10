Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект по усовершенствованию процедуры изъятия земельного участка из земель сельхозназначения.

Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект по усовершенствованию процедуры изъятия земельного участка из земель сельхозназначения. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Новый документ должен изменить подход к определению начальной цены земельных участков сельхозназначения, изъятых и выставленных на публичные торги.Если закон будет принят, то начальной ценой станет кадастровая стоимость участка, внесённая в ЕГРН, а не рыночная цена, которая значительно выше.«Основные цели документа — совершенствование процесса вовлечения в оборот земель сельхозназначения, повышение их рационального использования и обеспечение продовольственной безопасности страны», — разъяснил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.