- Итак, в гостях у нашей передачи сегодня выпускница факультета международных отношений МГИМО, обладательница грантов бельгийского и голландского университетов, дипломированный специалист MBA и обладатель сертификатов Microsoft Мария Петрова. Мария, расскажите о себе, чем вы живёте, чем увлекаетесь помимо учёбы, научной деятельности и работы менеджером высшего звена.
- Я увлекаюсь водным поло, фотографией, нелинейным видеомонтажом, керлингом, оральным сексом, анальным сексом, групповым сексом, состою впяти свингер-клубах..
- Что ты плетёшь??! ЧТО ТЫ ПЛЕТЁШЬ!?!?
- Я плету макраме, вышиваю гладью, вяжу крючком...
