Победителями конкурса в экспертное сообщество проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали трое представителей из образовательных учреждений Гусь-Хрустального и Владимира: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Кондратьева, учитель русского языка и литературы и методист Артём Гусев из средней школы № 1 г. Гусь-Хрустальный и директор Образовательного центра №2 г. Владимира Элина Семенова.