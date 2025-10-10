Здание, сильно пострадавшее от пожара, было полностью восстановлено и модернизировано.

10 октября Владимирский академический театр драмы впервые распахнет свои двери для зрителей после масштабной реновации, длившейся более двух лет. Здание, сильно пострадавшее от пожара, было полностью восстановлено и модернизировано.Новостью о долгожданном открытии поделился Губернатор Александр Авдеев. Глава региона признал, что процесс восстановления был сложным.«На этом пути объективно было непросто: пришлось сменить нескольких недобросовестных подрядчиков. Но такой результат стоило ждать», — заявил Александр Авдеев.По словам губернатора, реновация пошла театру только на пользу. В ходе работ были полностью затронуты сценическое пространство и административная часть здания.Среди ключевых изменений:Восстановлено уникальное витражное остекление.Обновлены полы и оформление белокаменных стен.Смонтировано современное сценическое оборудование, которое, по словам Авдеева, «теперь его качество ни у кого не вызовет сомнений».Первыми зрителями, которые оценят новые интерьеры и технические возможности театра, станут «известные общественные деятели, защитники Отечества и выдающиеся педагоги региона».Честь открыть новый этап в истории театра выпала спектаклю «Чёрные доски» по произведениям владимирского писателя Владимира Солоухина.