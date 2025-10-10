Жители региона убирали мусор и высаживали новые деревья.

Во Владимирской области на территории лесничеств прошли субботники. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и всероссийских инициатив «Сохраним лес» и «Зелёная Россия» жители региона убирали мусор и высаживали новые деревья. Об этом сообщилиВ Юрьев-Польском лесничестве, к примеру, высадили саженцы ели с помощью меча Колесова. Тем временем сотрудники Гусевского лесничества и Владлесхоза ликвидировали несанкционированную свалку, а в Селивановском лесничестве также прошла масштабная уборка. В Киржачском лесничестве позаботились о школьной теплице.